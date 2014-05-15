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亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 16:59 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币窄幅波动后收低与中间价相逆，市场谨慎情绪浓重

* 人民币高开低收与中间价相逆
    * 当前价位结购汇较为均衡
    * 多数时间窄幅波动，市场谨慎无明显方向
    * 短期料持续横向整理

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京5月15日 - 中国人民币兑美元 周四高开低收，与中间价方向相逆，
多数时间保持窄幅波动，整体交投淡静。交易人士认为结购汇基本均衡，市场谨慎情绪仍较
重。
    
    “不能每天都吃肉吧，总得喝喝汤吧，就是一个喝汤行情。”一股份行交易员在谈及今
天清淡市况时并称，整体上市场流动性较差，也缺乏明显方向。
    
    而一外资行交易员表示，下午购汇稍强，但量不大。近期人民币日内波幅较前期有所收
窄，因为在当前价位附近供求基本均衡，疑似的干预结购汇盘也很少见。上半年内可能会持
续在目前价位附近盘整。
            
    全球汇市方面，欧元兑美元周四欧洲盘中跌至六周低点，德国公布的数据虽较预期为佳
，但仍敌不过欧洲央行可能在下月会议放宽政策的预期。 
    
    国务院周四下发关于支持外贸稳定增长的若干意见，指出“外贸发展不仅对稳增长、保
就业至关重要，而且有利于促进中国经济与世界经济深度融合”；并从优化外贸结构、改善
外贸环境等五方面，全方位对促外贸提出要求，而且在每一条后面均明确责任部门，力求做
到有人负责、有人落实。 
    
    人民币汇率方面，和以往通常简单地强调“稳定”不同，国务院本次表示要“增强人民
币汇率双向浮动弹性”，“帮助企业有效规避汇率风险”。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
        在岸市场人民币兑美元                 今日            上日    升贬
             即期成交价格                   6.2306          6.2289  -0.03%
                   中间价                   6.1640          6.1653  0.02%
             成交额                        131亿美元                   
                                                                       
           日内相对于中间价最大波幅    -1.23% (上限±2%)     日高    日低
                 日内波动幅度(pips)           153           6.2247  6.2400
             2014年来即期升贬值幅度         -2.84%                     
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX           660                      
                                 S>                                 
                                                                       
       离岸人民币市场,北京时间16:52          今日            上日      
              1年期NDF                     6.2365/85        6.233      
                      CNH即期              6.2304/14        6.2253     
   
     中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央
行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率
浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)
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