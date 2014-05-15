《国际主要央行公开市场操作一览》--5月15日

路透上海5月15日 - 美联储在4月30日的政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/14 买入公债 4.63 11/15/2024 - 02/15/2031

5/13 买入公债 10.30 02/15/2036 - 02/15/2044

5/12 买入公债 26.57 05/15/2018 - 01/31/2019

5/9 买入公债 18.12 02/15/2020 - 04/30/2021

5/8 买入通膨保值公债 6.79 07/15/2018 - 02/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/14 隔夜逆回购 -1,831.87 0.05%

5/13 隔夜逆回购 -2,048.39 0.05%

5/12 隔夜逆回购 -1,889.63 0.05%

5/9 三天逆回购 -1,864.55 0.05%

5/8 隔夜逆回购 -1,920.30 0.05%

在2014年5月13日-6月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦表示，美联储不急于决定其资产负债表的合适规模，但如果希望它最后能缩小到危机前的水平，这个过程恐怕需要5-8年的时间。叶伦在参议院委员会的证词陈述中称，尚未就央行的资产组合规模做出决定，联储的资产负债表规模已从2007年的约8,000亿美元膨胀至目前的4.5万亿(兆)美元。叶伦表示，一旦美联储决定升息，资产负债表规模应该就会开始缩小。

--叶伦敦促国会应对美国长期预算带来的挑战，她警告称，当前财政轨道不能持续。“如果不对财政政策作进一步调整，我们可以预见未来20、30、50年，美国债务和GDP之比将上升至无法持续的水平，”叶伦向美国参议院预算委员会表示.

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/13 七天期反向交易 1,373.017 0.25%(固定利率)

28天期反向交易 323.345 0.25%(固定利率)

七天期定期存款 -1,442.807 0.24%

《本周主要新闻》

--欧洲央行维持指标利率在纪录低位0.25%不变，未采取新的政策动作，等待着看上个月通胀上升势头能否加强。维持利率不变的决定与预期相符。欧洲央行的政策制定者们在等待6月央行专家最新的经济预估，以评估是否采取措施对抗低通胀局面。欧洲央行还宣布维持隔夜存款利率于0.0%不变，隔夜贷款利率维持在0.75%不变。

--欧洲央行总裁德拉吉表示，央行已经做好准备，如果新公布的通胀预估显示有必要，将在下月采取行动以刺激欧元区经济。他警告外人不要施压迫使央行行动。他强调欧元升值“令人严重关切”，称必须采取行动应对汇率问题。他补充说，央行决策者在布鲁塞尔举行的会议上讨论了“所有政策工具”。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 135,350

上周三 130,890

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当期变化 +4,460

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，并未见到日本公债市场流动性大幅下降。但他向国会委员会表示，央行将密切注意债市，透过与投资人良性沟通，努力确保市场稳定。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行792亿台币存单。与当日存单到期金额788亿相较，存单发行余额增4亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行944亿台币存单。与当日存单到期金额944亿相较，存单发行余额不变。