中国货币市场：主要回购利率小幅波动，财税缴款在即但预期谨慎乐观

路透北京5月15日 - 中国银行间资金市场周四质押式回购加权利率 14天期以内继续小幅波动，21天期和线下资金利率则上行。市场人士表示，当前资金面尚宽松，短期资金供给充裕，季节性因素将扰动的预期致谨慎情绪亦存。

市场人士并指出，央行公开市场操作本周净投放对流动性有助益，是否能够抵补季节性资金漏损仍待观察，机构密切关注央行进一步操作动向。

“资金比较平衡。14天以内是敞开供应的，更长的是上了些，快到半年末了，市场还是谨慎一些，”一全国性银行交易员称，“更长资金的成交量跟之前没明显差异，每天每个品种也就几十亿，正常节奏。”

其进一步指出，央行本周公开市场净投放是为未来财税缴款等资金扰动做准备，然而资金补给或不足以抵补财税上缴等造成的漏损，后期央行或需要通过逆回购等方式进一步扶助，流动性预期维持中性。

另有市场人士提供的数据显示，近期以一月期为代表的线下资金利率连续上行，虽尚未改变大势，但也从另一个方面佐证了部分机构对季节性扰动因素的警惕。

中国央行公开市场今日进行了870亿元人民币28天期正回购操作，操作利率持平于4%；据此计算，本周公开市场净投放资金440亿元。

中国同业存单发行主体添上城商行的名字。上海银行和江苏银行周四稍早公告称，今年同业存单(NCD)发行额度分别为300和100亿元。至此，已发布发行年度计划的14家银行2014年存单发行总规模达9,800亿元。

年内已发行过NCD的机构人士则称，认购情况并未特别好，每期还是需要多与同业机构沟通，了解其需求做努力的。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3619 2.3748 -1.29

七天 3.1276 3.2036 -7.60

14天 3.2104 3.2000 +1.04

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9550 3.1350 +182.00

七天 3.2900 3.4800 -19.00

14天 3.4650 3.5000 -3.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3800 2.3700 +1.00

七天 3.1300 3.2400 -11.00

14天 3.2200 3.2234 -0.34

Shibor

其中:隔夜 2.3500 2.3666 -1.66

七天 3.1355 3.2360 -10.05

三个月 5.2665 5.3198 -5.33