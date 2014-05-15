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亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 16:28 BJT

台湾汇市：台币实质交投陷入区间盘整，因成交动能略显不彰

* 台币实质交投陷入盘整
    * 缺量恐难脱既有区间
    * 明日实质交投区估在30.120-30.180

    路透台北5月15日 - 台币兑美元  周四实质交投陷入区间盘整。交易员认为，午后量能未
能有效放大，仅为短线实质抛补的买卖盘，令台币实质交投持于现有区间整理，暂难出现明显方向。
    
    汇银人士表示，由于越南排华事件越演越烈，稍有拖累台股表现，而目前交投多仰赖外资，仍须关注外资
在台股操作动向及资金流向，明日台币主交投料难脱区间盘整格局，实质交易区间暂看在30.120-30.180。

    “没有方向的盘，外资动向很重要，因为没量就比谁拳头大。”一外商银行交易员说。
    
    交易员指出，今天场上大致进出口商实质抛补需求，进口商在30.15附近买汇意愿较高，出口商抛汇卖需
亦较上日积极，反观外资今日买卖汇双向皆有，仅略微偏向汇入，令短线抛补暂缺明确方向。 
    
    另有大型当地银行交易员表示，短线台币仍处于盘整格局，且受累于越南排华事件，"台股今天弱了点，
外资应该不会汇入太多。”后续是否影响外资汇入态势仍有待观察。
    
    汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在30.120-30.180；今日台币实质交易区间主要在30.143-30.169
，上日则在30.138-30.181。       
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度持续较上日持平；一
个月远汇报价 盘后来到30.120/30.130左右，上日纽约盘收在30.115。
       
    台湾股市 周四平盘震荡终场逆势小涨0.06%或5.49点 ；外资及陆资在台股买超18.
89亿台币，连续三个交易日买超共计131.23亿台币；上交易日修正后为买超76.88亿台币。  
 
    
    台湾外交部今日表示，以台资名义在越南登记成立的台商共有2,287家，越南台商加计眷属约有4万人。在
平阳省及同奈省台商工厂遭纵火者计有30家，遭破坏台商工厂家数及损失金额仍待统计。台湾行政院表示，已
成立跨部会的“越南暴动事件因应小组”，将待事件平稳后，进行求偿与权益保障工作。 
    
    越南的反华暴乱周二在南部工业区爆发，起因是中国在南海搭建油井设施，而越南则声称对这一海域拥有
主权。台资企业成为暴乱中的主要受害者，暴徒将其误认为是中国大陆所有。
    
    
    本周余日全球重要经济事件及数据：
    5/15(四)：美联储主席叶伦在全国小型企业周活动讲话、美国4月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失
业金人数、美国4月工业生产；
    5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济演讲、欧洲央行执委科尔发表演说、美国4
月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信心指数5月初值、美国ECRI经济领先
指标。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.203    30.220   30.140-30.229   30.220     7.04    6.18
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.195    30.215   30.143-30.215   30.215     3.54    2.98
                                                                       
 
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 美元/台币六个月期         -0.195/-0.165       -0.190/-0.160
 (完)
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