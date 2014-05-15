版本:
中国
债券 | 2014年 5月 15日 星期四 13:21 BJT

英国经济：央行MPC委员布罗德班特称，信贷增长未达令人不安的水平

路透伦敦5月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周四表示，英国楼市与经济的其他领域一同复苏，并不令人意外，另外他认为信贷增长没有达到令人不安的水平。

布罗德班特对BBC电台称，“最重要的不仅是英国房价本身，而是是否有大量信贷增长支持房价。目前来说，数量还不是太大。”(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐