《路透晚报》--5月15日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受日圆走强打压，索尼和Credit Saison重挫

日经指数周四下跌，因日圆走强损伤市场人气。另外，索尼和Credit Saiso发布了令人失望的业绩报告，遭到海外投资者的抛卖。日经指数收低0.8%，报14,298.21点。东证股价指数下滑0.4%，报1,178.29点。

--中国股市：沪综指收跌逾1%，受券商及有色等前期热门股回落拖累

中国股市沪综指收挫逾1%，连续第三日下跌。分析师指出，上周五颁布的新“国九条”利好效应已经弱化，券商股、煤炭有色等前期热门股全面回调，大多投资者对短期反弹的信心不足，大盘走势疲软乏力，成交仍旧低迷。沪综指收报2,024.974点，跌22.936点或1.12%。

--香港股市：创近一个月收盘高位，受腾讯跳涨提振

香港股市升至近一个月收盘高位，受科技权重股腾讯跳涨提振。腾讯公布的财报好于预期，并宣布股票拆分方案。恒生指数收高0.7%至22,730.86点，创4月17日来最高收位。恒生国企指数收低0.2%。

--汇市：欧元跌至六周低点，欧洲央行放宽政策预期浓郁

欧元兑美元跌至六周低点，德国公布的数据虽较预期为佳，但仍敌不过欧洲央行可能在下月会议放宽政策的预期。交易商表示，媒体揣测欧洲央行可能调降存款利率至负值，这也带动欧元走低。受到欧洲央行SPF调查下修2016年通胀预估影响，欧元/美元跌至11周低点。0828GMT，欧元/美元下挫0.3%，至1.3669，美元/日圆持稳报101.86。

--欧元债市：德债收益率先涨后跌，受德国GDP及欧洲央行SPF调查影响

德国第一季GDP数据强劲，推动德债收益率盘初小涨，但之后受到欧洲央行SPF调查下修通胀预估影响，德债收益率回落，德债期货升至日高。0848GMT，德国10年期公债收益率报1.36%，德债期货上涨20个跳动点。

--国际油市：布兰特原油持于110美元上方，市场忧心乌克兰供应中断风险

布兰特原油持于每桶110美元上方，接近三周最高，目前对于乌克兰危机的忧虑超过了美国石油库存数据的影响。08550GMT，布兰特6月原油期货下跌0.17美元至每桶110.02美元。美国原油期货下跌0.6美元至每桶101.77美元。

--金属期市：LME期镍虽削减跌幅仍下跌，此前技术抛盘拖累价格下跌10%

伦敦期镍下跌，在先前重挫近10%后削减跌幅，供应忧虑推动镍价飙升后曾引发一波技术抛盘。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍一度跌至每吨18,090美元，较周三下滑9.8%。08520GMT时下跌5.99%至18,831美元。LME期铜小涨0.12%，报每吨6,928.25美元。

--全球金市：铂金和钯金价格受南非局势支撑，金价守在1,300美元之上