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债券 | 2014年 5月 15日 星期四 14:33 BJT

更新版-英国经济：央行委员布罗德班特称，信贷增长未达令人不安水平

周三时，英国央行货币政策决策官员暗示不急于升息。

布罗德班特说，就减少鼓励抵押信贷而言，央行已经不再猛踩油门，而是把其融资换贷款资计划的重点独钟于企业放贷。

他说FPC可以采取措施确保抵押贷款承作标准仍维持高品质，让贷款/收入之比以及地产价值不至于飙升得过快。布罗德班特并不是FPC委员。

布罗德班特也重申英国央行看法，即当升息时机到来央行会逐步升息，而且可能会升至低于金融危机之前的水平。他说比起揣测央行何时开始升息，这个讯息更加重要。(完) (编译 杜明霞/李婷仪 审校 高琦/石冠兰)
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