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亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 18:20 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )
    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)  
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*余姚市城市    15       7     5/16簿记建档    上限7.80%     AA     5/19-5/21 国泰君安证券
建设投资发展    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*威海市新区国   8        7    5/16簿记建档    上限7.20%     AA     5/19-5/21 中信建投证券
有资产经营管理  (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)                       
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安徽省铜陵市    7        7    5/12簿记建档      7.30%       AA     5/13-5/16   天风证券
承接产业转移示范  
园区建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)                                              
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银川城投控股    18       7    5/9簿记建档       6.88%       AA     5/12-5/16   民族证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)   
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文登金滩        10       7    5/14簿记建档     *6.99%       AA     5/15-5/19   齐鲁证券
投资管理       (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供抵押担保)
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荥阳市城市      8        7    5/14簿记建档      8.10%       AA-    5/15-5/19   中原证券
投资开发       (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权提供抵押担保) 
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徐州高速        24       7    5/14簿记建档     *7.09%       AA     5/15-5/19摩根士丹利华鑫证券 
铁路投资       (第3-7年末每年偿还20%本金)  
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贺州市城市建设  10       7    5/15簿记建档     *8.16%       AA     5/16-5/19   兴业证券
投资开发集团   (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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海南省发展      12       7    5/15簿记建档     *6.48%       AA+    5/16-5/20 中信建投证券
控股           (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                  
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吉安市城市      12       7     5/14簿记建档    *6.96%       AA+    5/15-5/20   宏源证券
建设投资       (第3-7年末每年偿还20%本金/以其国有土地使用权提供抵押的担保)
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武安市国有      11       7     5/13簿记建档     7.99%       AA     5/14-5/20   中山证券
资产经营        (第3-7年末每年偿还20%本金)                                     广发证券
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宜春市城市建设  16       7     5/14簿记建档    *7.09%       AA     5/15-5/21   国盛证券
投资开发总公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)               
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鄂州市城市       8       7     5/14簿记建档    *7.76%       AA     5/15-5/21   长江证券
建设投资  (第3-7年末每年偿还20%本金)                          
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泰兴市中兴      15       7     5/15簿记建档   上限7.60%     AA     5/16-5/21   宏源证券
国资经营投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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仁怀市城市开发  14       7     5/15簿记建档   上限9.20%     AA-    5/16-5/22   江海证券
建设投资经营     (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权提供抵押担保)          
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率     主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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南京紫金       6          3     5/14簿记建档   *6.00%       AAA     5/14-5/15    民生银行
投资集团 （南京市国有资产投资管理控股集团提供全额担保）
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注: *表示新增。(完) 



 (整理 吴芳； 审校 丁淑琴/曹巍浩)
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