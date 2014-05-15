中国股市：沪综指收跌逾1%，受券商及有色等前期热门股回落拖累

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透上海5月15日 - 中国股市沪综指周四收挫逾1%，连续第三日下跌。分析师指出，上周五颁布的新“国九条”利好效应已经弱化，券商股、煤炭有色等前期热门股全面回调，大多投资者对短期反弹的信心不足，大盘走势疲软乏力，成交仍旧低迷。
沪综指 收报2,024.974点，跌22.936点或1.12%；上证A股今日成交额597亿元人民币，上日为近四个月来的新低564亿元。
“既然大盘上不去，就慢慢磨下来吧，”长江证券分析师宋中庆指出，近日领涨的煤炭有色板块的强势并不可持续，缺乏基本面的支撑，今天的下跌很正常。
沪深300指数 收报2,144.084点，跌1.3%；沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,134.8点，跌1.02%，成交416,132手。（完）
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。