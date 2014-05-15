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债券 | 2014年 5月 15日 星期四 14:46 BJT

路透基点：四家银行签署中国滨州高新铝电5亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，滨州高新铝电股份有限公司已与四家银行签署5亿元人民币(8,000万美元)三年定期贷款。

这四家银行之中，额度代理行兼担保品控管行Westpac Banking Corp，承贷1.10亿元人民币。彰化银行昆山分行、土地银行上海分行及合作金库银行苏州分行各承贷1.3亿元人民币。

签约仪式于5月7日举行。

先前已报导，这笔预付款贷款由山东魏桥创业集团提供担保，该集团曾在2013年9月签订5.8亿元人民币的两年定期贷款。

魏桥的贷款亦由Westpac担任牵头行，另外还有四家台湾银行参与，分别是彰化商业银行昆山分行、华南商业银行深圳分行、台湾土地银行上海分行以及台湾合作金库苏州分行。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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