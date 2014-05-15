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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 15:11 BJT

欧洲经济：德国财长认为没有通缩风险，并称德国经济全面回暖

路透柏林5月15日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示，他认为没有通缩危险，尽管目前欧元区通胀率已经处于欧洲央行所谓的“危险区”。

稍早公布数据显示德国第一季成长率翻倍至三年来最高，朔伊布勒表示，一切都指向景气全面性回暖。

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周三表示，IMF认为欧元区在2015年年底前沦入通缩的机率为25%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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