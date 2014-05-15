欧洲经济：德国财长认为没有通缩风险，并称德国经济全面回暖

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透柏林5月15日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示，他认为没有通缩危险，尽管目前欧元区通胀率已经处于欧洲央行所谓的“危险区”。
稍早公布数据显示德国第一季成长率翻倍至三年来最高，朔伊布勒表示，一切都指向景气全面性回暖。
国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周三表示，IMF认为欧元区在2015年年底前沦入通缩的机率为25%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。