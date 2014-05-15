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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 15:32 BJT

表格：瑞士4月生产者/进口物价较前月下滑0.3%，较上年同期下滑1.2%

路透苏黎世5月15日 - 瑞士联邦统计局周四公布，

* 瑞士4月生产者/进口物价较前月下滑0.3%，较上年同期下滑1.2%

* 瑞士3月生产者/进口物价修正为较前月持平，较上年同期下滑0.7%

以下为详细数据：

2014年4月 2014年3月 2013年4月

生产者/进口物价 97.5 97.8 98.6

较上年同期 -1.2 -0.7 -0.1

较上月 -0.3 0.0 0.2(完)
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