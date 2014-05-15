表格：瑞士4月生产者/进口物价较前月下滑0.3%，较上年同期下滑1.2%

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透苏黎世5月15日 - 瑞士联邦统计局周四公布，
* 瑞士4月生产者/进口物价较前月下滑0.3%，较上年同期下滑1.2%
* 瑞士3月生产者/进口物价修正为较前月持平，较上年同期下滑0.7%
以下为详细数据：
2014年4月 2014年3月 2013年4月
生产者/进口物价 97.5 97.8 98.6
较上年同期 -1.2 -0.7 -0.1
较上月 -0.3 0.0 0.2(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。