全球金市：铂金和钯金价格受南非局势支撑，金价守在1,300美元之上

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
“无论最后结果如何，我们认为罢工正进入危险高得多的层次，因有一些工人返工，现在，出现暴力事件的可能性升高，透过协商获得解决的机率降低。”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。
南非警察部长Nathi Mthethwa郑重宣布，对那些针对复工铂金矿工的暴力活动，将坚决予以镇压，并将在”数小时内“逮捕一些罢工者。他称这些人是这场恐吓活动的幕后主使。
汇丰分析师称，鉴于近日曾大涨，矿工复工短线对铂族金属价格不利。
“然而我们仍看多中长期后市。”分析师说。
现货钯金 下跌，但仍接近上日所及的两年半高位827.50美元。现货铂金 持稳，周三升至3月以来高位。
0637GMT，现货金 跌至1,302.00美元，仍近一周高点。上日现货金涨近1%。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1302 -3 -0.23
现货银 19.69 -0.03 -0.15
现货铂金 1472.8 -1.7 -0.12
现货钯金 821.75 -2.45 -0.3
COMEX期金 1302.5 -3.4 -0.26
COMEX期银 19.72 -0.055 -0.28
汇率
欧元/美元 1.3712
美元指数 80.068
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张若琪 审校 许娜/于春红)
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