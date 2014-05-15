修正-中国反腐：国家能源局煤炭司副司长魏鹏远近日被带走调查--财新网

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路透北京5月15日 - 财新网周四报导称，中国国家能源局煤炭司副司长魏鹏远近日被有关部门带走调查。核电司副司长郝卫平日前也被有关部门带走调查。

路透尚未联络到中国国家能源局新闻处。

财新网报导称，魏鹏远在能源局煤炭司负责项目改造、煤矿基建的审批和核准工作，有可能是这个过程出了问题。其被带走时家中发现上亿现金，执法人员从北京一家银行的分行调去16台点钞机清点，当场烧坏了四台。

报导提到，魏鹏远长期在发改委煤炭处工作。2008年国家能源局成立，魏鹏远由煤炭处处长升任为国家能源局煤炭司副司长，属于正处级副司长。而核电司副司长郝卫平也在同年由电力处处长升任电力司副司长。

今年3月被免职的中国国家能源局原局长刘铁男亦因涉嫌严重违纪被调查，国家能源局局长亦由原电监会主席吴新雄接任。

十八大以来中国反腐力度持续加码，涉及省部级高官已逾20多人，包括中国科协党组书记、常务副主席申维辰，被免去江西省人民政府副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山，安徽省宣城市中级人民法院院长杨谋林，贵州省兴义市人大常委会副主任谢春等。

根据中纪委网站周四宣布，玉门油田公司原副总经理孙卫东和山西省大同市原副市长靳瑞林均因涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。

而中国反腐机构内部死角亦屡被触及，上周五中纪委监察部网站发布消息称，中纪委第四纪检监察室主任魏健涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。