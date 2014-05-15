中越关系：中国外交部称严重关切越南暴力事件，敦促越方采取措施

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透北京5月15日 - 中国外交部周四对越南发生的暴力事件表达严重关切，敦促越南处罚违法者，对受害者进行赔偿，并采取措施保护所有外国企业。
外交部发言人华春莹在例行记者会上做出上述表示。
中国驻越大使馆稍早亦提醒在越中国公民注意人身财产安全，并要求越公安机关采取有效措施保护中国公民的人身安全和合法权益。中国外交部昨日称已就此启动应急机制，以保障在越南企业的安全。
南海情势紧张导致越南发生暴力排华事件，已造成逾20人死亡。数以百计的中国人逃离越南。这是1979年中越战争以来，两国关系遭遇到的最严重的问题。(完)
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路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。