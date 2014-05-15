欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行现在没有看到欧元区有明显的通缩迹象，但准备在必要 时采取行动。他还称，预计欧元区通胀率将在较长时间保持低位，也就是今年剩余时间。 欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，如果欧洲央行有必要采取政策行动，德国央行也准备行动，但 不是所有在讨论的措施都是合适的。魏德曼还表示，量化宽松政策可能不适合应对欧元区低通胀的问题。魏德 曼是欧洲央行管理委员会中对通胀态度强硬的委员。 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，他认为没有通缩危险，尽管目前欧元区通胀率已经处 于欧洲央行所谓的“危险区”。 英国央行发布最新季度经济预估，表示仍不急于上调利率。这表明英国央行仍可能会在一年左右之后加息 。英国央行下调对未来两年失业率的预估，但经济增长和通胀预估大致维持不变，对于升息时间的预估也基本 没有变化。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特表示，英国楼市与经济的其他领域一同复苏，并不令人意 外，另外他认为信贷增长没有达到令人不安的水平。 日本央行总裁黑田东彦称，通胀预期上扬已推促企业上调薪资和物价。他也表达有信心经济将达到2%通胀 率目标。黑田东彦表示，就业市场趋紧和供应限制，也凸显出有必要进行结构性改革，以提振生产力并处理日 本面临的长期挑战，例如劳动人口缩减等。经济改善提振了国内需求，因而造成供应吃紧情况。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率3.00% 2014年4月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率7.50% 2014年4月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 王翔琼；审校 高琦)