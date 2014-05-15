欧洲经济：欧洲央行决心在必要时迅速采取行动--副总裁冈斯坦西欧

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透柏林5月15日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行(ECB)现在没有看到欧元区有明显的通缩迹象，但准备好在必要时采取行动。
“欧元区目前的经济复苏范围广泛，遍及所有成员国，”冈斯坦西欧在一份演讲稿中称。
但他补充道：“我们已经...重申了我们的前瞻指引，并强调我们决心在必要时迅速采取行动，不排除进一步放宽货币政策。”
他指出，预计欧元区通胀率将在较长时间保持低位，也就是今年剩余时间(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。