欧洲经济：欧洲央行决心在必要时迅速采取行动--副总裁冈斯坦西欧

路透柏林5月15日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行(ECB)现在没有看到欧元区有明显的通缩迹象，但准备好在必要时采取行动。

“欧元区目前的经济复苏范围广泛，遍及所有成员国，”冈斯坦西欧在一份演讲稿中称。

但他补充道：“我们已经...重申了我们的前瞻指引，并强调我们决心在必要时迅速采取行动，不排除进一步放宽货币政策。”

他指出，预计欧元区通胀率将在较长时间保持低位，也就是今年剩余时间(完)