修正-中国房地产：中国平安推出房地产电商平台好房网，金融优势或为跨界法宝

(修正：文中王玉珂头衔为“RET睿意德高级董事”)

* 中国平安推出房地产电商平台

* 将充分利用平安的金融优势

* 分析人士称难对房地产格局产生冲击

路透北京5月15日 - 国内第二大寿险公司中国平安 旗下房地产电子商务平台平安好房网周四正式上线，力推“零中介”、超低价房源及万元购房补贴，拟打造全新互联网金融房产营销模式。

对于平安这一跨界组合的网站，业内认为“金融+地产+互联网”确实是未来发展方向，但目前难对房地产格局构成实质影响，而好房网能与行业先行者搜房网、乐居等竞争的优势在于平安集团全面覆盖的金融网络。

地产界资深人士、首创集团总经理刘晓光在微博中称，平安推出的好房网宣传卖点是交易双方零中介费。但免费的房屋交易平台已经有很多，例如赶集、58等，其实际并不能替代中介的线下功能。

“好房网真正的立足点，可能来自于集团的综合化金融优势，从购房者的金融需求开始渗透，这才有跨界制胜的竞争力。”他表示。

今日上线的平安好房网是平安集团围绕“医食住行”互联网金融创新业务的重要组成部分，此前已成立二手电商公司--平安好车。好房网依托中国平安保险、银行、投资、信托等综合金融业务支柱，致力于将金融与互联网融入房地产全产业链之中。

平安好房网将于5月20日举办网络特价购房节，首期联合开发商推出北京、上海、广州三个城市1,000套超低价房源，提供总计5亿元人民币的购房补贴等多重优惠，其二手房交易中“中介再见”的口号很吸引眼球。

国泰君安国际长期跟踪互联网的分析师认为，好房网免中介费、低价促销新房是前期积累客户的方式，吸引到客户后能利用平安的金融优势，直接获得融资支持，这是较早进入市场的同类电商搜房网 所欠缺的，后者的优势在于营销。

好房网资料显示其合作伙伴包括平安付、平安银行、平安小贷、平安产险、大华基金，分别在网上购房线上支付、提供全程按揭贷款服务、提供首付款分期服务、提供产险等相关保险服务以及为好房宝提供金融增值服务上给于支持。

平安好房网首席运营执行官庄诺此前对媒体表示，好房网推出的宝宝类产品“好房宝”，利率不会低于余额宝，同时，假设用户长时间把钱存在“好房宝”中，这类购房者在平安好房网上买房不仅可以享受优惠，平安还愿意以较低的利息借钱给购房者支付一部分首付款。

好房网的金融支持在当前房地产信贷偏紧的环境中尤具吸引力。鉴于银行收紧个人抵押贷款已对今年国内楼市产生较大影响，央行已于本周口头要求商业银行提高相关贷款发放效率并合理定价。

RET睿意德高级董事王玉珂则在今日浏览好房网后表示，仅从网站看尚未发现有胜于其它平台之处。用户之所以上网，是为寻找更多信息，而该网站的数据来源还较少，无法与其它电商媲美。

“电商中比较繁荣的都是标准化的产品，但房地产属性不一样，除了消费属性还有投资属性，不简单是交易的东西，还需要价值判断、市场了解，仅靠网络来取代中介有点夸大了。”他指出，中介除了交易功能，还有诸如产品价格定位、市场研究等专业服务功能，而后者是很难替代的。

上述国泰君安国际分析师也称，房地产和互联网结合是未来发展方向，但目前所能达到的程度是，利用互联网集合信息，便利交易，“卖房子不是卖白菜水果，如此大额的交易离不开实地考察，传统中介不会受到很大冲击。”

她同时称，打造房地产金融全产业链则面临监管风险，目前互联网金融的监管仍在完善中，前期备受关注的余额宝等宝宝类产品收益率也在下行。