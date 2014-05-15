中国金融：资产管理公司转型后要提升不良资产价值判断力--长城副总

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透北京5月15日 - 中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司副总裁孟晓东周四表示，商业化转型之后，金融资产管理公司要从市场上自行发掘不良资产，提升对不良资产价值的判断力。
他在科博会2014中国金融论坛上称，应根据不良资产的不同情况确定处置方式，对过剩的落后产能形成的不良资产，可以通过破产重整和兼并重组方式对资源优化配置。
“金融资产管理公司作用的发挥是通过市场化主体机制完成的，既要考虑社会效益，也要注重自身效益。”他称。
孟晓东表示，金融资产管理公司探索综合经营过程中，不能单纯追求各类金融业务的“大而全”和集团金融板块的“摊大饼”，要着眼于提升自身核心竞争力。
他并称，主业外的各类业务都是为主业延伸服务，给主业创新发展提供丰富的平台和服务手段。据其介绍，长城资产管理公司已组建了专门的资产经营、投资投行、中小企业、服务、城镇化金融五大事业部，成为多元化的金融服务平台。
包括长城资产在内的中国四大资产管理公司成立于1999年，成立之初的主要任务是收购、管理和处置国有银行剥离的不良资产。而在完成该政策性任务后，目前均已向商业化转型。
另一家资产管理公司、已完成改制的中国信达资产管理股份有限公司 已于去年12月在香港成功首次公开发行(IPO)，募集资金约190亿港元，为四大国有资产管理公司中首家上市。（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
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