中国金融：资产管理公司转型后要提升不良资产价值判断力--长城副总

路透北京5月15日 - 中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司副总裁孟晓东周四表示，商业化转型之后，金融资产管理公司要从市场上自行发掘不良资产，提升对不良资产价值的判断力。

他在科博会2014中国金融论坛上称，应根据不良资产的不同情况确定处置方式，对过剩的落后产能形成的不良资产，可以通过破产重整和兼并重组方式对资源优化配置。

“金融资产管理公司作用的发挥是通过市场化主体机制完成的，既要考虑社会效益，也要注重自身效益。”他称。

孟晓东表示，金融资产管理公司探索综合经营过程中，不能单纯追求各类金融业务的“大而全”和集团金融板块的“摊大饼”，要着眼于提升自身核心竞争力。

他并称，主业外的各类业务都是为主业延伸服务，给主业创新发展提供丰富的平台和服务手段。据其介绍，长城资产管理公司已组建了专门的资产经营、投资投行、中小企业、服务、城镇化金融五大事业部，成为多元化的金融服务平台。

包括长城资产在内的中国四大资产管理公司成立于1999年，成立之初的主要任务是收购、管理和处置国有银行剥离的不良资产。而在完成该政策性任务后，目前均已向商业化转型。