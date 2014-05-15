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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 16:33 BJT

台湾央行：共发行3,328亿台币存单，存单发行余额减2亿

路透台北5月15日 - 台湾央行周四公布，共发行3,328亿台币存单。与今日存单到期金额3,330亿相较，存单发行余额减2亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,304

91天期 0.93 17

182天期 1.05 7

央行上日共发行792亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,562.50亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负203亿台币，累计超额准备为负458亿台币、加计前期1%的超额准备为209亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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