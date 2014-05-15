表格：欧元区第一季GDP初值较前季成长0.2%，较上年同期增长0.9%

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透布鲁塞尔5月15日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季上升0.2%，较上年同期上升0.9%。
GDP经季节调整增幅(%)：
较上季 较上年同期
2013 2014 2013 2014
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Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 欧元区18国 0.3 0.1 0.2 0.2 -0.6 -0.3 0.5 0.9 欧盟28国 0.4 0.3 0.4 0.3 -0.1 0.2 1.0 1.4
(完)
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。