表格：欧元区4月HICP终值按年上升0.7%，能源价格低廉压抑通胀率

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透布鲁塞尔5月15日 - 欧盟统计局公布，欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上涨0.2%，较上年同期上升0.7%。
欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--
2014年 4月 3月 2月 1月 4月 4月
14年 14年 13年 13年 13年 14年
整体 1000.0 0.7p 0.5 0.7 0.8 1.2 1.0p 0.2p
扣除能源 891.9 0.9p 0.8 1.1 1.0 1.4 1.2p 0.2p
扣除能源
和未加工食品 817.1 1.1p 0.9 1.1 1.0 1.1 1.1p 0.2p
扣除烟草 976.1 0.6p 0.4 0.6 0.7 1.1 0.9p 0.2p (完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。