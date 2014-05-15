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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 17:30 BJT

表格：欧元区4月HICP终值按年上升0.7%，能源价格低廉压抑通胀率

路透布鲁塞尔5月15日 - 欧盟统计局公布，欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上涨0.2%，较上年同期上升0.7%。

欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--

2014年 4月 3月 2月 1月 4月 4月

14年 14年 13年 13年 13年 14年

整体 1000.0 0.7p 0.5 0.7 0.8 1.2 1.0p 0.2p

扣除能源 891.9 0.9p 0.8 1.1 1.0 1.4 1.2p 0.2p

扣除能源

和未加工食品 817.1 1.1p 0.9 1.1 1.0 1.1 1.1p 0.2p

扣除烟草 976.1 0.6p 0.4 0.6 0.7 1.1 0.9p 0.2p (完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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