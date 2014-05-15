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债券 | 2014年 5月 15日 星期四 15:32 BJT

欧元债市：德国公布强劲GDP数据，高评级公债收益率应声小涨

德国10年期公债收益率 最新报1.38%，略高于上日触及的一年低位。

“我们很可能看到欧元区(增长)数据也略好于预期。”Nordea首席顾定收益分析师Jan von Gerich称。“但鉴于欧洲央行的宽松前景，我不认为收益率会大幅上升。”

市场对经济数据反应平淡，显示出央行政策的影响凌驾其他传统市场动因的程度。

“目前经济成长数据没有太大影响力。市场极为关注欧洲央行的动向。”DZ Bank市场策略师Felix Herrmann预测，下周欧元区的制造业和服务业调查，影响可能也有限。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/张若琪 审校 张明钧/蔡美珍)
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