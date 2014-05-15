表格：外资在韩国股市买超3,346亿韩元，连续第三日买超

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透首尔5月15日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超3,346亿韩元。连续三个交易日买超，其间累计买超金额8,939亿韩元(8.6976亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月15日 334.6 -136.0 -197.5
5月14日 346.2 155.8 -492.4
5月13日 213.1 132.8 -353.6
5月12日 -100.2 83.5 5.8
5月 9日 -55.2 46.7 -3.9
5月 8日 -212.3 39.8 162.7
5月 7日 -326.0 61.0 252.8
5月 2日 -150.4 9.6 132.0
4月30日 -82.3 -20.6 88.7
4月29日 -159.6 88.7 57.5
4月28日 -116.6 73.8 51.1
4月25日 37.9 -255.6 199.9
4月24日 73.0 -121.1 50.2
4月23日 256.7 34.3 19.6
4月22日 106.8 11.3 -92.2
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本月以来 49.8 49.8 -494.1
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今年以来 -661.2 -399.1 1,048.7
---------------------------------------------- (完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。