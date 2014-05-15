券商观点：预计今年海运矿石供应过剩约为7,700万吨，明年则近倍增--高华

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透北京5月15日 - 高华证券最近研究报告指出，铁矿石结构性供应过剩将变得愈发显着，预计2014年海运矿石供应过剩约为7,700万吨，2015年将升至1.45亿吨。
报告指出，海运矿石供应价格的下跌终将影响到中国国内价格，迫使边际供应（主要来自邻近沿海地区的小型矿，完全受进口竞争的影响）停止；预计此次将是永久性关停，但关停规模相对有限。
尽管一季度经常出现与天气因素相关的铁矿石供应短缺，以及来自中国钢铁行业的需求增长，今年，铁矿石价格下跌了21%，而中国港口的库存创下1.09亿吨的纪录。二季度开端中国铁矿石市场库存面临压力，而且年内需求上行空间有限，但海运矿石供应继续上升势头。
报告并指出，当铁矿石市场转为结构性供应过剩时，中国高成本矿提供的成本支撑水平如何尚未有适当的前例可循，但测试中国钢铁业成本曲线的时机接近。
2012年下半年铁矿石价格回调过于短暂，以致于无法预示此次中国生产商的反应。部分出于这个原因，市场预期之间出现了较大差异：一些中国业内人士认为国内供应将进一步扩张，而中国以外的市场人士预计中国铁矿将大规模关停。
高华证券认为，中国铁矿石关停规模将相对有限，因为沿海地区小型矿的关停将被沿海和内陆地区的新项目部分抵消；中国铁矿石行业将通过提高机械化和生产率来努力改善其竞争力。因此，中国的成本曲线不会阻止海运铁矿石价格随着2015年的到来而跌破100美元/吨。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。