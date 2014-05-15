券商观点：预计今年海运矿石供应过剩约为7,700万吨，明年则近倍增--高华

路透北京5月15日 - 高华证券最近研究报告指出，铁矿石结构性供应过剩将变得愈发显着，预计2014年海运矿石供应过剩约为7,700万吨，2015年将升至1.45亿吨。

报告指出，海运矿石供应价格的下跌终将影响到中国国内价格，迫使边际供应（主要来自邻近沿海地区的小型矿，完全受进口竞争的影响）停止；预计此次将是永久性关停，但关停规模相对有限。

尽管一季度经常出现与天气因素相关的铁矿石供应短缺，以及来自中国钢铁行业的需求增长，今年，铁矿石价格下跌了21%，而中国港口的库存创下1.09亿吨的纪录。二季度开端中国铁矿石市场库存面临压力，而且年内需求上行空间有限，但海运矿石供应继续上升势头。

报告并指出，当铁矿石市场转为结构性供应过剩时，中国高成本矿提供的成本支撑水平如何尚未有适当的前例可循，但测试中国钢铁业成本曲线的时机接近。

2012年下半年铁矿石价格回调过于短暂，以致于无法预示此次中国生产商的反应。部分出于这个原因，市场预期之间出现了较大差异：一些中国业内人士认为国内供应将进一步扩张，而中国以外的市场人士预计中国铁矿将大规模关停。