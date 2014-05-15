台越关系:台湾成立越南暴动因应小组，将向越南政府求偿

路透台北5月15日 - 台湾行政院周四表示，已成立跨部会的“越南暴动事件因应小组”，除持续透过外交管道向越南政府要求恢复社会秩序外，将待事件平稳后，进行求偿与权益保障工作。

行政院发布新闻稿表示， 昨晚总统马英九已召开国安高层会议，行政院依据指示，成立“越南暴动事件因应小组”，将于今天下午召开首次会议。

新闻稿引述行政院长江宜桦说法称，交通部昨已紧急协调航空公司加大机型，今天则进一步要求加开班机。昨晚总统也指示，如越南情势持续恶化，无法获得控制，将全面性接返国人，但越南的暴动似已得到相当控制。

江宜桦指出，台商在越南的投资权益及灾后求偿事项，将请经济部掌握相关讯息，要求越南政府或是由官方责成滋事暴民应付出应有赔偿，争取台商最大权益。

外交部今日表示，以台资名义在越南登记成立的台商共有2,287家，越南台商加计眷属约有4万人。在平阳省及同奈省台商工厂遭纵火者计有30家，遭破坏台商工厂家数及损失金额仍待统计。