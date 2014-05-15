台越关系:台湾成立越南暴动因应小组，将向越南政府求偿

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透台北5月15日 - 台湾行政院周四表示，已成立跨部会的“越南暴动事件因应小组”，除持续透过外交管道向越南政府要求恢复社会秩序外，将待事件平稳后，进行求偿与权益保障工作。
行政院发布新闻稿表示， 昨晚总统马英九已召开国安高层会议，行政院依据指示，成立“越南暴动事件因应小组”，将于今天下午召开首次会议。
新闻稿引述行政院长江宜桦说法称，交通部昨已紧急协调航空公司加大机型，今天则进一步要求加开班机。昨晚总统也指示，如越南情势持续恶化，无法获得控制，将全面性接返国人，但越南的暴动似已得到相当控制。
江宜桦指出，台商在越南的投资权益及灾后求偿事项，将请经济部掌握相关讯息，要求越南政府或是由官方责成滋事暴民应付出应有赔偿，争取台商最大权益。
外交部今日表示，以台资名义在越南登记成立的台商共有2,287家，越南台商加计眷属约有4万人。在平阳省及同奈省台商工厂遭纵火者计有30家，遭破坏台商工厂家数及损失金额仍待统计。
越南的反华暴乱周二在南部工业区爆发，起因是中国在南海搭建油井设施，而越南则声称对这一海域拥有主权。台资企业成为暴乱中的主要受害者，暴徒将其误认为是中国大陆所有。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。