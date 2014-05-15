《全球汇市》欧元跌至六周低点，欧洲央行放宽政策预期浓郁

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治担忧加重

路透4月17日 - 金价周一触及五个月高点，因美元走贬，以及关于朝 鲜的地缘政治紧张局势加剧，导致投资者青睐避险资产。 0030 GMT，现货金 涨0.7%至每盎司1,293.90美元，此前曾触及 去年11月初以来的最高位1,295.42 美元。 金价上周涨2.5%，录得去年6月以来的最大单周涨幅。 美国期金 上涨0.6%至1,296美元。 美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其 盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜(北韩)最新一次失败的 导弹试射，强调他所称的国际行动共识。 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利 ，从而取得对现代土耳其政治进行最大规模整顿的强大权力，但反对者表 示，这次投票存在诸多不规范行为，他们将挑战公投结果。 美元兑日圆周一盘初跌至五个月低位，因朝鲜(北韩)紧张情势升高， 令避险货币日圆需求不坠。