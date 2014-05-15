版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 16:07 BJT

《全球汇市》欧元跌至六周低点，欧洲央行放宽政策预期浓郁

“除了量化宽松外，欧洲央行并没有多少宽松工具来压低欧元，并且央行可能暂时不会采取量化宽松，”Praevidentia Strategy市场策略师山本雅文说。

“因此，欧洲央行将不得不持续传递出一个稳定的信息，即将一步步放宽政策。欧央行各官员也必须保持一致，发出相同信息，特别是考虑到美元也显示出疲弱迹象的情况下。”他说。

美元兑日圆 持平于101.95，周三时下跌0.35%，追随美国公债收益率的跌势。数据显示日本1-3月当季经济增长为两年多来最快之后，美元/日圆曾跌至日内低点101.66日圆，但持续时间较短。

“经济数据强劲倾向于伴随着日本央行不会进一步放宽政策的预期，因此可能出现膝跳式反应，”法国兴业银行驻东京外汇主管Kyosuke Suzuki说。

“但美元在101日圆区间中段有坚实买单，市场人士对此也有顾忌，因此使得交投限于区间。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3672 1.3714 -0.31 -0.53 1.3745

美元/日圆 102.04 101.87 +0.17 -3.10 105.30

欧元/日圆 139.51 139.69 -0.13 -3.54 144.63

美元/瑞郎 0.8927 0.8897 +0.34 -0.01 0.8928

英镑/美元 1.6739 1.6766 -0.16 +1.11 1.6556

美元/加元 1.0859 1.0887 -0.26 +2.25 1.0620

澳元/美元 0.9373 0.9373 +0.00 +5.16 0.8913

新西兰元/美元 0.8675 0.8667 +0.09 +5.72 0.8206

欧元/瑞郎 1.2206 1.2201 +0.04 -0.53 1.2271

欧元/英镑 0.8164 0.8178 -0.17 -1.60 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9797 8.9949 -0.17 +1.50 8.8474

美元/挪威克朗 5.9304 5.9233 +0.12 -2.24 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/蔡美珍/洪曦; 审校 张涛/艾茂林/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐