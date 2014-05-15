《全球汇市》欧元跌至六周低点，欧洲央行放宽政策预期浓郁

土耳其政治：总统埃尔多安宣布扩权公投胜利，反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
“除了量化宽松外，欧洲央行并没有多少宽松工具来压低欧元，并且央行可能暂时不会采取量化宽松，”Praevidentia Strategy市场策略师山本雅文说。
“因此，欧洲央行将不得不持续传递出一个稳定的信息，即将一步步放宽政策。欧央行各官员也必须保持一致，发出相同信息，特别是考虑到美元也显示出疲弱迹象的情况下。”他说。
美元兑日圆 持平于101.95，周三时下跌0.35%，追随美国公债收益率的跌势。数据显示日本1-3月当季经济增长为两年多来最快之后，美元/日圆曾跌至日内低点101.66日圆，但持续时间较短。
“经济数据强劲倾向于伴随着日本央行不会进一步放宽政策的预期，因此可能出现膝跳式反应，”法国兴业银行驻东京外汇主管Kyosuke Suzuki说。
“但美元在101日圆区间中段有坚实买单，市场人士对此也有顾忌，因此使得交投限于区间。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3672 1.3714 -0.31 -0.53 1.3745
美元/日圆 102.04 101.87 +0.17 -3.10 105.30
欧元/日圆 139.51 139.69 -0.13 -3.54 144.63
美元/瑞郎 0.8927 0.8897 +0.34 -0.01 0.8928
英镑/美元 1.6739 1.6766 -0.16 +1.11 1.6556
美元/加元 1.0859 1.0887 -0.26 +2.25 1.0620
澳元/美元 0.9373 0.9373 +0.00 +5.16 0.8913
新西兰元/美元 0.8675 0.8667 +0.09 +5.72 0.8206
欧元/瑞郎 1.2206 1.2201 +0.04 -0.53 1.2271
欧元/英镑 0.8164 0.8178 -0.17 -1.60 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9797 8.9949 -0.17 +1.50 8.8474
美元/挪威克朗 5.9304 5.9233 +0.12 -2.24 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/蔡美珍/洪曦; 审校 张涛/艾茂林/杜明霞)
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透4月17日 - 金价周一触及五个月高点，因美元走贬，以及关于朝 鲜的地缘政治紧张局势加剧，导致投资者青睐避险资产。 0030 GMT，现货金 涨0.7%至每盎司1,293.90美元，此前曾触及 去年11月初以来的最高位1,295.42 美元。 金价上周涨2.5%，录得去年6月以来的最大单周涨幅。 美国期金 上涨0.6%至1,296美元。 美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其 盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜(北韩)最新一次失败的 导弹试射，强调他所称的国际行动共识。 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利 ，从而取得对现代土耳其政治进行最大规模整顿的强大权力，但反对者表 示，这次投票存在诸多不规范行为，他们将挑战公投结果。 美元兑日圆周一盘初跌至五个月低位，因朝鲜(北韩)紧张情势升高， 令避险货币日圆需求不坠。
路透上海4月17日 - 上周三尾盘中国平安和兴业银行因集中卖盘而股价大跌，上海证交所近日公布调查结果，系中信建投证券旗下中信建投基金公司旗下多个专户产品卖出导致，上证所拟对所涉相关帐户限制交易一个月。