台湾货币市场：5月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月16日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,583亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 3兆(万亿)1,955.20亿台币：
05/19 4,064.5亿台币
05/20 1,042.5亿台币
05/21 2,286.25亿台币
05/22 2,250.3亿台币
05/23 776亿台币
05/24 4,202.5亿台币
05/27 1,834.15亿台币
05/28 3,560.80亿台
币
05/29 21亿台币
05/30 2,860亿台币
06/02 6,565.20亿台币
06/03 2,492亿台币
--公债还本付息22.5625亿台币
05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币
05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币
05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--5/28：发行103/8期公债，金额预估300亿台币，该公债为30年期，5/23标售。
--月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
--月底缴交个人综合所得税。
**--6/11:个人综所税金融机构委托取款扣款日；2013年共66万4,000余件，金额717亿台币。
**--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
注：*表新增或更新；**资料来源为财政部财政资讯中心。
(记者 董永年; 审校 高洁如)