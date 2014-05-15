《汇市简讯》英镑/美元仍看空，短线受制于30日均线

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
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* 英镑从5月6日高点1.6997稳定下跌
* 日线收在10日均线切入位1.6867下方
* 向1.6800回升之际可伺机做空
* 短期而言30日均线切入位1.6805为阻力
* 浏览技术图表，请点选：(link.reuters.com/rax39v)
(完)
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路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。