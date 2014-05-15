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市场报道 | 2014年 5月 15日 星期四 16:03 BJT

《汇市简讯》英镑/美元仍看空，短线受制于30日均线

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* 英镑从5月6日高点1.6997稳定下跌

* 日线收在10日均线切入位1.6867下方

* 向1.6800回升之际可伺机做空

* 短期而言30日均线切入位1.6805为阻力

* 浏览技术图表，请点选：(link.reuters.com/rax39v)

(完)

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