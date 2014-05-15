IEA月报：OPEC下半年需大幅增加石油产量，以平衡市场供需

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
“尽管OPEC有足够的产能，但其能否设法克服近期困扰一些成员国的障碍，仍待观察。”
近几年来，利比亚和其他一些OPEC成员国的动荡妨碍了原油供给。不过IEA表示近几个月OPEC产量一直都接近每日3,000万桶的目标水平。
IEA表示，OPEC预计会在下个月维也纳会议上，维持3,000万桶的日产量目标不变。
IEA表示，中国进口飙升表明，作为全球第二大原油消费国，中国正在建设战略石油储备，这可能令全球市场吃紧。
IEA称4月OECD商业石油库存增长5,210万桶。
”尽管近期增加，但以历史标准衡量，OECD库存仍旧紧张，“报告称。(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。