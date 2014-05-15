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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 16:26 BJT

IEA月报：OPEC下半年需大幅增加石油产量，以平衡市场供需

“尽管OPEC有足够的产能，但其能否设法克服近期困扰一些成员国的障碍，仍待观察。”

近几年来，利比亚和其他一些OPEC成员国的动荡妨碍了原油供给。不过IEA表示近几个月OPEC产量一直都接近每日3,000万桶的目标水平。

IEA表示，OPEC预计会在下个月维也纳会议上，维持3,000万桶的日产量目标不变。

IEA表示，中国进口飙升表明，作为全球第二大原油消费国，中国正在建设战略石油储备，这可能令全球市场吃紧。

IEA称4月OECD商业石油库存增长5,210万桶。

”尽管近期增加，但以历史标准衡量，OECD库存仍旧紧张，“报告称。(完)
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