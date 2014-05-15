欧元区经济：欧洲央行最新SPF调查下修2016年通胀预估

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
HICP增幅(%) 2014 2015 2016 较长期
第二季调查 0.9 1.3 1.5 1.8
第一季调查 1.1 1.4 1.7 1.9
实质GDP增长率(%) 2014 2015 2016 较长期
第二季调查 1.1 1.5 1.7 1.7
第一季调查 1.0 1.5 1.7 1.8
失业率(%) 2014 2015 2016 较长期
第二季调查 11.8 11.5 11.0 9.5
第一季调查 12.1 11.7 11.2 9.6 (完) (编译 张涛；审校 杜明霞/张若琪)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。