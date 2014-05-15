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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 16:30 BJT

欧元区经济：欧洲央行最新SPF调查下修2016年通胀预估

HICP增幅(%) 2014 2015 2016 较长期

第二季调查 0.9 1.3 1.5 1.8

第一季调查 1.1 1.4 1.7 1.9

实质GDP增长率(%) 2014 2015 2016 较长期

第二季调查 1.1 1.5 1.7 1.7

第一季调查 1.0 1.5 1.7 1.8

失业率(%) 2014 2015 2016 较长期

第二季调查 11.8 11.5 11.0 9.5

第一季调查 12.1 11.7 11.2 9.6 (完) (编译 张涛；审校 杜明霞/张若琪)
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