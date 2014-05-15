《焦点》日本央行5月会议料按兵不动，或调升企业资本支出评估

许多民间分析师仍然质疑日本通胀率能否像央行预估的那样很快上升。不过，黑田东彦的乐观言论已经促使市场人士削减对于央行进一步放宽货币政策的预期。

**乐观情绪未变**

日本第一季经济增速创下逾两年来最快，因消费者纷纷赶在消费税上调前购物支出，而且企业投资上升，表明对未来经济成长前景抱有信心。

虽然家庭支出将在未来数月下降，但黑田东彦反复指出，日本经济可以在没有额外货币政策支持的情况下度过难关。

他在周四的讲话中称，通胀预期上扬已推促企业上调薪资和物价，并表达有信心经济将达到2%通胀率目标。

自去年4月份推出大规模刺激举措后，日本央行一直维持政策不变，认为物价正在上升，不仅是因为日圆走弱导致进口成本增加，还由于强劲需求可让公司上调价格。（完）