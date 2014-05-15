欧洲央行月报：重申必要时将快速采取行动

中国债市动态：主要现券收益率上行，一季度经济数据优于预期施压
路透上海4月17日 - 中国银行间债市周一早盘10年国开债等主要利率债收益率明显上行，幅度约5个基点(bp)。即使央行超量续做中期借贷便利(MLF)稳定资金面，亦未缓解一季度GDP超预期向好带来的压力，国债期货也逐步扩大跌势。
路透法兰克福5月15日 - 欧洲央行周四在月度报告中重申，如果通胀在低点维持时间过长，必将加以干预。
和往常一样，欧洲央行月报内容大致与该行总裁德拉吉上周四宣读的主要政策声明一致；该行上周四维持指标利率于0.25%不变。
“管委会一致同意，承诺在职责范围内采用非常规工具，以有效应对过久的低利率风险。”欧洲央行称。
该央行并称，“展望未来，管委会将非常密切地监控经济发展状况以及货币市场。同时还将维持较为宽松的货币政策，并且在必要时迅速进一步放宽政策。”(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
路透上海4月17日 - 中国银行间债市周一早盘10年国开债等主要利率债收益率明显上行，幅度约5个基点(bp)。即使央行超量续做中期借贷便利(MLF)稳定资金面，亦未缓解一季度GDP超预期向好带来的压力，国债期货也逐步扩大跌势。
路透上海4月17日 - 中国银行间市场周一早盘资金面略有收敛，但随后央行意外超量续 做了上周及本周到期的MLF（中期借贷便利），流动性随即转好；不过由于本周进入季度缴 税期规模较大，资金面压力如何仍待观察。 “早上不太行，后来MLF出量以后，银行隔夜都敞开给了。”北京一基金公司交易员称 。 华东一银行交易员亦谈到，本次MLF操作量略超过上周四和本周二的到期量，对稳定短 期市场情绪有明显帮助，也表明虽然货币政策基调中性，但央行保持流动性总量供给基本平 稳的态度未变。 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作共4,955亿元人民币，其中六个月期1,280亿元、一年期3,675亿元，利率分别较上期持 平在3.05%、3.20%。 北京一银行交易员还表示，央行今日虽进行MLF但逆回购再度暂停，这样的操作组合令 人有些意外，考虑到本周逆回购到期量依旧偏少，预计随后几日央行公开市场操作可能会根 据流动性变化灵活而动，总量够用就不做，收缩明显时也会随时支援。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。