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债券 | 2014年 5月 15日 星期四 16:29 BJT

欧洲央行月报：重申必要时将快速采取行动

路透法兰克福5月15日 - 欧洲央行周四在月度报告中重申，如果通胀在低点维持时间过长，必将加以干预。

和往常一样，欧洲央行月报内容大致与该行总裁德拉吉上周四宣读的主要政策声明一致；该行上周四维持指标利率于0.25%不变。

“管委会一致同意，承诺在职责范围内采用非常规工具，以有效应对过久的低利率风险。”欧洲央行称。

该央行并称，“展望未来，管委会将非常密切地监控经济发展状况以及货币市场。同时还将维持较为宽松的货币政策，并且在必要时迅速进一步放宽政策。”(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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