新兴汇市：印度卢比因通胀率下滑而走强，引领亚币涨幅

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
台币兑美元 实质交投陷入区间盘整。交易员认为，午后量能未能有效放大，仅为短线实质抛补的买卖盘，令台币实质交投持于现有区间整理，暂难出现明显方向。
但菲律宾披索下跌，因投资者顾忌该国央行可能干预，因而了结近期获利。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.84 101.91 +0.07 +3.38 105.28
坡元 1.2513 1.2503 -0.08 +0.95 1.2632
台币 30.203 30.220 +0.06 -0.84 29.950
韩元 1024.80 1027.90 +0.30 +2.99 1055.40
泰铢 32.38 32.42 +0.12 +1.48 32.86
菲律宾披索 43.64 43.55 -0.21 +1.74 44.40
印尼卢比* 11445.00 11445.00 +0.00 +6.25 12160.00
印度卢比 59.32 59.66 +0.57 +4.18 61.80
马币 3.2225 3.2190 -0.11 +1.64 3.2755
人民币 6.2290 6.2289 -0.00 -2.81 6.0539
* 印尼金融市场因假期休市。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/张若琪 审校 张明钧)
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