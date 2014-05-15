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亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 16:34 BJT

新兴汇市：印度卢比因通胀率下滑而走强，引领亚币涨幅

台币兑美元 实质交投陷入区间盘整。交易员认为，午后量能未能有效放大，仅为短线实质抛补的买卖盘，令台币实质交投持于现有区间整理，暂难出现明显方向。

但菲律宾披索下跌，因投资者顾忌该国央行可能干预，因而了结近期获利。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.84 101.91 +0.07 +3.38 105.28

坡元 1.2513 1.2503 -0.08 +0.95 1.2632

台币 30.203 30.220 +0.06 -0.84 29.950

韩元 1024.80 1027.90 +0.30 +2.99 1055.40

泰铢 32.38 32.42 +0.12 +1.48 32.86

菲律宾披索 43.64 43.55 -0.21 +1.74 44.40

印尼卢比* 11445.00 11445.00 +0.00 +6.25 12160.00

印度卢比 59.32 59.66 +0.57 +4.18 61.80

马币 3.2225 3.2190 -0.11 +1.64 3.2755

人民币 6.2290 6.2289 -0.00 -2.81 6.0539

* 印尼金融市场因假期休市。(完)

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