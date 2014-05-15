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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 16:47 BJT

中国金融：3月末商业银行不良贷款率升至1.04%，资本充足率降至12.13%--银监会

路透北京5月15日 - 中国银监会周四发布2014年商业银行主要监管指标情况表，一季度不良贷款率升至1.04%，资本充足率降至12.13%。

2013年末中国商业银行不良贷款率为1.00%，资本充足率为12.19%。

数据显示，一季度不良贷款余额6，461亿元人民币，贷款损失准备17，680亿元，拨备覆盖率273.66%，贷款拨备率2.84%。

流动性指标方面，流动性比例46.29%，存贷比65.89%，商业银行1-3月净利润4，276亿元。

一季度银行业金融机构总资产159.5万亿元，比上年同期增长12.89%，总负债148.73万亿，比上年同期增长12.54%。（完） (发稿 沈燕; 审校)
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