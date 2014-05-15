中国金融：3月末商业银行不良贷款率升至1.04%，资本充足率降至12.13%--银监会

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透北京5月15日 - 中国银监会周四发布2014年商业银行主要监管指标情况表，一季度不良贷款率升至1.04%，资本充足率降至12.13%。
2013年末中国商业银行不良贷款率为1.00%，资本充足率为12.19%。
数据显示，一季度不良贷款余额6，461亿元人民币，贷款损失准备17，680亿元，拨备覆盖率273.66%，贷款拨备率2.84%。
流动性指标方面，流动性比例46.29%，存贷比65.89%，商业银行1-3月净利润4，276亿元。
一季度银行业金融机构总资产159.5万亿元，比上年同期增长12.89%，总负债148.73万亿，比上年同期增长12.54%。（完） (发稿 沈燕; 审校)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。