中国债市：IRS长端略升，新债参与热度略淡对冲公开市场净投放影响

路透北京5月15日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四长端略升。交易员表示，今日公开市场虽现净投放，但债市一级参与热度略有消减对冲了前者对IRS向下推动力。

他们并指出，当前场内多空力量比较胶着，先观察下周财税缴款对资金面冲击是否明显。

“IRS早晨下来一点，但幅度不大应该还是受公开市场净投放的影响，之后就回去了，一年差不多在昨天的水平，五年比昨天高一点吧。”上海一银行交易员称。

他表示，感觉市场有点没方向，此前资金持续宽松的利好已被消化，但目前暂无明确利空，下面会关注缴税对资金的影响，如果到时候资金真的受冲击紧张了，可能成为推IRS反弹的动力。

中国央行公开市场本周转为净投放440亿元人民币，因规模不大对资金面影响偏中性。业内人士表示，央行当周暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。

北京一银行交易员表示，欧洲央行计划6月降息的报导对今日市场几乎没什么影响，IRS略走升受债市一级热情有降温苗头的扰动。

路透周三引述消息人士报导称，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。

中国银行间市场近日现券波动加大，对一级市场投标情绪造成干扰。不过进出口行周四上午招标的两期债，结果依旧稳中向好。唯热情略有消减，致新债利率较二级折让幅度收窄。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5500/3.6500 3.7090/3.7940 3.9077/3.9920 4.0730/4.1620 4.0980/4.3160

上日 3.5020/3.6060 3.6830/3.7670 3.8880/3.9737 4.0480/4.1407 4.0810/4.3010

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变动 +0.0480/+0.0440 +0.0260/+0.0270 +0.0197/+0.0183 +0.0250/+0.0213 +0.0170/+0.0150

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。