欧洲汇市：英镑继昨日下跌后持稳，消化卡尼有关利率的讲话

英国央行总裁卡尼周三表示，尽管该国经济向可加息的水平小幅靠拢，但复苏依旧处在初级阶段。他还表达了央行对于强势英镑的一些担忧。

不过市场仍有足够对英镑的乐观情绪，许多银行周四建议在英镑走弱时买入。

荷兰国际集团(ING)分析师Chris Turner说：”尽管英镑可能会在今天受美国方面的影响而承受温和的压力，但我们认为昨日的下跌提供了买进的机会。“

伦敦盘初，英镑兑美元 下跌0.1%至1.6748，兑欧元 则上涨0.1%左右，达到0.8170英镑。

英镑走势将很大程度上取决于美元在夏季的表现。如果美国数据改善，那么年初许多银行预测的美元坚挺上涨的走势或最终变为现实。

不过鉴于对于欧洲央行下月采取进一步措施增加货币供给的预期增强，焦点更多的集中到欧元/英镑未来的走势。

0900GMT将公布的欧元区第一季经济增速数据是今日市场的重大事件。(完)

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