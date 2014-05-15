路透调查：台湾4月外销订单料较上年同期增长5.5%，低于3月增幅

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
* 预估中值显示，台湾4月外销订单料较上年同期增长5.5%。3月为增5.9%
* 数据将在本地时间5月20日(周二)下午4:00公布(0800GMT)
路透台北5月15日 - 路透调查11名分析师的结果显示，台湾4月外销订单较上年同期增速可能放缓至5.5%。3月为攀升5.9%。
台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完)
(编译 石冠兰 审校 张若琪)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。