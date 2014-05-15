银行观点：中国外贸地位提升至新高度，汇率波动性可能加大--兴业银行

路透北京5月15日 - 面对出口低迷，中国国务院周四出台稳外贸的若干举措。兴业银行首席经济学家鲁政委认为，这次是全方面、重执行的促外贸举措，外贸地位被提升至“新高度”；而且汇率政策提法有新意，预计未来人民币汇率波动性会加大。

“所有这一切，都是为了保证能够‘采取果断有力措施’，‘实现全年预期目标’...是全方位、重执行的促外贸举措，”他在最新点评报告中称。

中国今年前四个月出口同比下降2.3%，令全年能否实现7.5%增速目标的疑虑升温。兴业银行在今年一季度末已经将全年出口增速预估下调为4.5%。

鲁政委指出，与此前常常有意无意地将外贸的快速增长视为中国宏观经济结构的倒退、过度依赖外需加剧国际收支不平衡的看法相比，国务院的最新提法是全新的，有利于对过去看法进行“拨乱反正”，外贸地位被提升至新高度。

人民币汇率方面，和以往通常简单地强调“稳定”不同，国务院本次表示要“增强人民币汇率双向浮动弹性”，“帮助企业有效规避汇率风险”。

“这暗示，未来人民币对美元汇率的波动性会加大，并可能根据外贸形势的变化而进行一定的调整，”鲁政委称，只是对能够调整的幅度仍然需要拭目以待。

他指出，如果汇率仍然像过去一样对浮动感到“恐惧”，仅仅只进行象征性的微幅调整，则本次促外贸很可能会再度被异化为一次完成任务的数据游戏。

国务院周四下发关于支持外贸稳定增长的若干意见，指出“外贸发展不仅对稳增长、保就业至关重要，而且有利于促进中国经济与世界经济深度融合”；并从优化外贸结构、改善外贸环境等五方面，全方位对促外贸提出要求，而且在每一条后面均明确责任部门，力求做到有人负责、有人落实。

鲁政委表示，促外贸并不是单纯促出口，国务院决定中培育进口贸易促进创新示范区是新提法，同时还要求“扩大原油进口渠道”，意味着进口权可能会进一步放开。

此外，国务院还表示要“发挥外汇储备委托贷款平台等作用，采取有效措施降低大型成套设备出口融资成本”，则意味着外出在大规模的“贸易信贷”中开始起作用。

中国在4月底的国务院常务会议提出扶持稳定外贸的政策举措，此次政府网刊登的关于支持外贸稳定增长的若干意见，是将该项政策细化并分解到相关部门。