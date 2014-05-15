香港个股：服装生产商永嘉集团称暂停越南厂房运作，占总产能约两成

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透香港5月15日 - 香港运动及服装品牌生产及零售商--永嘉集团 周四称，鉴于近期越南发生反华抗议及暴乱事件，公司位于越南平阳省的工厂已于周二下午开始暂停营运，其产能占集团总产能约两成。
公司表示，事件并未对其越南工厂造成任何重大损失，亦没有工人严重伤亡的报告，董事会将继续监察事态发展，适当时候再作进一步公布。
多家在越南设厂或有供应商在当地的香港上市公司亦先后表示暂停当地生产。其中利丰 表示部分供应商在越南的生产设施遭到破坏；电子零件生产商奕达国际 在越南新加坡工业园的工厂也因骚乱暂停运作；另外纺织商天虹纺织 亦表示，公司在越南的厂房遭示威者闯入破坏，但财产受损状况轻微。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。