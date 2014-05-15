香港个股：服装生产商永嘉集团称暂停越南厂房运作，占总产能约两成

路透香港5月15日 - 香港运动及服装品牌生产及零售商--永嘉集团 周四称，鉴于近期越南发生反华抗议及暴乱事件，公司位于越南平阳省的工厂已于周二下午开始暂停营运，其产能占集团总产能约两成。

多家在越南设厂或有供应商在当地的香港上市公司亦先后表示暂停当地生产。其中利丰 表示部分供应商在越南的生产设施遭到破坏；电子零件生产商奕达国际 在越南新加坡工业园的工厂也因骚乱暂停运作；另外纺织商天虹纺织 亦表示，公司在越南的厂房遭示威者闯入破坏，但财产受损状况轻微。（完）