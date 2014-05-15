中国期货：风险管理子公司未来料贡献期货公司利润15-20%--大商所新闻稿

路透北京5月15日 - 参加中国期货公司风险管理子公司业务发展座谈会人士表示，随着业务范围的不断拓展，部分风险管理子公司的业绩有望占到期货公司利润的15-20%，未来子公司的经营利润会成为期货公司重要收入来源之一，而风险管理子公司也会成为期货公司转型升级的一个重要方向。

不过，大连商品交易所提供的座谈会新闻稿同时指出，虽然风险管理子公司的业务已经取得了一定的成绩，但总体上还处于发展的初期。而资金制约问题是目前风险管理子公司面临最迫切的难题，由于种种原因，目前风险管理子公司要获得银行的授信并非易事。

瑞达新控资本管理有限公司总经理符祥光表示，“我们曾就授信问题接触了多家银行，最大的体会是比较难谈。”

目前期货公司风险管理子公司作为期货市场服务实体产业的平台，核心定位是风险管理中介和资本中介，方向是为无法直接参与衍生品市场的企业开展大宗商品风险管理服务，部分风险管理子公司已发展成为企业提供大宗商品场外期权产品的服务商。