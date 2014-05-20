重温稿-路透调查：台湾4月外销订单料较上年同期增长5.5%，低于3月增幅

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(重温稿)
* 预估中值显示，台湾4月外销订单料较上年同期增长5.5%。3月为增5.9%
* 数据将在本地时间5月20日(周二)下午4:00公布(0800GMT)
路透台北5月15日 - 路透调查11名分析师的结果显示，台湾4月外销订单较上年同期增速可能放缓至5.5%。3月为攀升5.9%。
台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完)
(编译 石冠兰 审校 张若琪)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)