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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 08:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾4月外销订单料较上年同期增长5.5%，低于3月增幅

(重温稿)

* 预估中值显示，台湾4月外销订单料较上年同期增长5.5%。3月为增5.9%

* 数据将在本地时间5月20日(周二)下午4:00公布(0800GMT)

路透台北5月15日 - 路透调查11名分析师的结果显示，台湾4月外销订单较上年同期增速可能放缓至5.5%。3月为攀升5.9%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完)

(编译 石冠兰 审校 张若琪)
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