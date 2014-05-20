重温稿-路透调查：台湾4月外销订单料较上年同期增长5.5%，低于3月增幅

路透台北5月15日 - 路透调查11名分析师的结果显示，台湾4月外销订单较上年同期增速可能放缓至5.5%。3月为攀升5.9%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完)