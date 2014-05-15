券商观点：中国稳外贸时点早于往年，政策效果将快速显现--中信证券

路透北京5月15日 - 中国周四出台一系列稳外贸举措。中信证券宏观研究团队认为，中国二季度经济仍有下行压力，稳外贸政策时点早于往年，预计政策效果将快速显现，外贸一季度波澜过后不必悲观。

“中国二季度经济仍有下行压力，稳外贸政策时点早于往年。”中信证券首席宏观经济学家诸建芳称，外贸直接、间接带动1.8亿人就业，每4人有1人从事外贸相关工作，“促外贸意在稳增长、保就业”。

他指出，是次11部委联动，16条措施细化“着力点”，逐条明确责任单位，表明4月底国务院常务会议稳外贸政策从部署阶段进入落实和发力阶段，预计政策效果将快速显现。

而具体促外贸举措中，专项资金和“营改增”一道支持服务贸易，提高通关效率，支持短期出口信用保险、确保出口足额退税、扩大融资租赁出口退税试点、发展跨境电子商务、完善汇率形成机制，“短期效果立竿见影，又与长期转型目标不悖，体现‘以长带短’的政策思路。”他称。

至于中国前四个月出口同比呈现负增长，远低于全年7.5%的增长目标。诸建芳认为，一季度波澜过后不必悲观，5月基数下行、外需上行，再加上前期汇率调整和稳外贸的政策效果显现，二季度外贸增速将由一季度-1%反弹至7%。

他指出，结构上看好受益全球产业链复苏的电子信息、机械制造等机电产品出口，以及与稳定外贸、发展服务贸易相关的生产性服务业。