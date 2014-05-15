重发-《专栏》钱多了，还是钱少了？

(重发以调整格式) （路透中文特邀浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳提供的专栏，仅代表本人观点）

继4月25日央行定向降低县域农村商业银行人民币存款准备金率后，市场对央行全面降准预期升温，但目前调降准备金未必是急迫的政策选择。

首先，准备金在国内更多是对冲外部流动性变化的工具，而目前外资净流入的局面仍未改变，因此使用准备金率这一总量性工具并无太大必要。

事实上，回溯08年金融危机后中国准备金工具的使用，更多是应对美国多次量化宽松、欧洲危机等外部因素带来热钱进出的“总量对冲”，美国2010年9月推出QE2后，中国的准备金率从16.5%开始调升，最高在2011年底达到21%。此后随国内通胀回落，经济下行，叠加欧债危机在2012年影响，准备金累计下调了1.5个百分点，用以扶持增长。

有市场观点认为随美国QE退出，中国将再次面临资本流出压力，从而降准必要性大增。短期来看，这一局面不一定会出现。

首先美国QE退出将是渐进的，尽管美联储年内结束购债是大概率事件，但首次加息将晚于市场预期。比如美联储主席叶伦在5月参议院听证会表示对劳动力复苏仍不满意，且依然强调美国房地产市场下行风险，此外，美国通胀仍处低位，目前宽松政策成本不高。鸽派政策取向使美国10年长债处于2.6%的低位，甚至相比13年首次削减QE下行了40个基点，这使资金抽离新兴市场的规模较为有限。

再从新兴市场资产价格表现来看确实如此，在股票市场，比如亚洲的印尼、印度股市年初以来累计反弹了10%和15%，南美的巴西、阿根廷股市涨幅达到3%和27%，以上各国市场均远远跑赢美国股市；在外汇市场，这些国家汇率出现企稳。我们倾向于认为市场较充分地“price in”了美联储QE退出影响，短期资金撤离新兴市场规模有限。

最为最大的新兴市场，中国面临资本流出压力同样不大。一方面，我们理解2月汇率的贬值是主动性的，用以打击单边升值预期，推进汇率市场化改革，而非基于资本外流带来的被动贬值，这从近期人民币汇率再度企稳可以得到印证；另一方面，从贸易顺差来看，随海外经济复苏、我国出口将重拾增长，国内工业生产下行减少大宗商品需求，贸易盈余有望再度扩张，从金融与资本项目来看，QFII、RQFII放开，海外央行对中国国债、金融债需求较高均带来资金净流入，因此新增外汇占款在二季度会仍较高，没有必要全面降准。

另外，国内总量层面流动性依然较为充裕，利率上行反映银行信用风险定价能力提高，而非信贷紧缩。从最近数据来看，尽管从2013年至今，经济经历了较长时间下行，但1季度贷款加权利率仍高达7.18%，一般贷款利率为7.37%，相比13年末继续抬升。有观点认为，金融条件依然偏紧，降准可以带来信贷扩张，压低实体经济资金成本，但我们并不认为总量层次的流动性是紧张的。

应该说准备金率在2010年前也曾是我国央行较为常用的政策工具，政策的有效性在于我们金融体系是以银行为主导。当经济遇冷时，央行下调准备金率，银行进行信贷扩张，反之亦然，但目前金融环境已经改变，利率市场化推进中，非银行金融机构得到快速发展，他们亦承担了较多融资功能。信托、券商自管、基金子公司的资产管理规模在2013年底达到10、5.2和1.4万亿，三者相加占到当年信贷余额的22%。尽管这些机构索取的资金成本较高，但依然在总量上为实体经济提供了融资。

保持息差稳定、对风险覆盖促使银行进行差别化定价，但并不意味着信贷紧缩。14年季度贷款上浮30%以上的占比达23.75%，相比13年底上升了3个百分点。我们认为这在于银行主动性调整和优化信贷结构、而非全面的信贷紧缩，14年1季度的中长期信贷总额仍达1.7万亿，较13年同期增加3000亿。

最后即使降准，企业、银行进行投、融资扩张的意愿也相当有限，“资金套利”可能再度增加，这无益于促进经济转型。

诚然，存款增速滞缓之时，降低准备金率会增加可贷资金，但未必促使银行进行主动信贷扩张。其一，经济下行阶段，银行会考虑资产质量稳定，惜贷情绪上升。目前有色、钢铁等产能过剩行业现金流仍差，资产负债率高、房地产行业面临销售下滑、库存高企，因此银行对这些行业的新增信贷仍较为谨慎；其二，从企业角度来看，14年3月工业企业收入增长仅为8%，但利息支出增长率仍达9.5%。需求不足和高杠杆率使企业增加融资，扩充产能的意愿很低。此外，我们更担心降准可能带来“资金套利”增加，如大型国尽管收入增速大幅放缓至4年3月的5.6%，但由于其与银行合作密切，信贷资源可得性高。那么，这些企业将得到的信贷资金用于高收益的信托、理财项目金融投资，而非主营业务，可能再度增加金融配置的低效率。

事实上，目前的流动性也不紧张的，比如银行间流动性相比13年下半年已经大为改善，7天回购利率中枢回到3.5%以下，无风险利率的10年期国债回到了4.2%。那么未来全方面包括降低准备金率的政策放松或无必要，这与周小川的“不会采取大规模刺激”，李克强总理在求是杂志表态“用改革创新解决当前问题，为长远发展奠定基础”也一致。