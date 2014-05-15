新闻稿：穆迪授予兖州煤业的永久债券 (P)Ba1评级；评级列入下调的复评名单

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年5月14日—穆迪投资者服务公司已向兖煤国际贸易有限公司拟发行、兖州煤业股份有限公司 担保的高级无抵押永久债券授予暂行 (P)Ba1的评级。

上述评级也被列入下调的复评名单，原因是兖州煤业Ba1的公司家族评级和兖煤国际资源开发有限公司Ba1的高级无抵押债务评级处于下调复评之中。

此次债券发行所得将用于偿还债务、资本支出、运营资金及一般企业用途。

待上述永久债券以令人满意的条款与细则发行后，其评级的暂行地位将会被取消。

评级理据

穆迪副总裁/高级信用评级主任/经理王智健称：“发行永久债券将为兖州煤业在行业下行周期管理业务提供更多资金。”

上述永久债券的 (P)Ba1评级反映了兖州煤业Ba1的评级以及债券的高级无抵押债务性质。

穆迪注意到上述债券具有某些类似于混合证券的特征，包括累计递延利息和股息制动机制 (dividend stopper) 。

但是，这些特征幷未改变穆迪对该永久债券评级的看法，即该债券与兖州煤业所有其他高级无抵押债务具有同等地位。

穆迪认为未来12个月发行人延迟支付利息的可能性较低。

但是，如果具有递延支付特征的债务在资本结构中占较大比重，或穆迪认为兖州煤业可能会在违约之前延期支付多项付款，则永久债券的评级可能会低于该公司的高级无抵押债务评级。

王智健表示：“永久债券将提高兖州煤业的负债杠杆率 (即债务/EBITDA比率) ，原因是穆迪将永久债券完全视为债务进行计算。”

穆迪指出，兖州煤业2014年第一季度的业绩受到下列因素影响： (1) 热能煤和炼焦煤价格持续下降； (2) 季节性不利因素影响煤炭生产与销售。

兖州煤业信用质量削弱的主要原因是该公司资本支出大幅上升，而且目前煤炭行业持续面临艰难的运营环境，这都导致其2013年底的债务水平高于预期。

上述因素对兖州煤业的评级产生压力，导致其评级被列入下调的复评名单。

穆迪的复评将侧重于： (1) 在运营环境艰难的情况下，兖州煤业管理其发展计划的业务战略和财务政策； (2) 关于其2014年人民币94亿元资本支出预算的灵活性； (3) 近期的收购以及持续进行的全新项目投资； (4) 因其澳大利亚业务违反某些财务限制性条款，该公司寻求银行免除责任的计划； (5) 该公司降低子公司债务/总资产比率的计划。

穆迪的复评也将评估兖州煤业与山东省政府及其母公司兖矿集团 (未评级) 的关系，以及后两者对兖州煤业的潜在支持力度。

穆迪注意到2012年和2013年兖州煤业的子公司债务/总资产比率均超过15%，因此提高了结构性从属风险。

若该公司未能在未来6-12个月将上述比率降至15%以下，则穆迪可能会下调其债券评级。

上述评级所采用的评级方法为2009年5月发表的《全球采矿业评级方法》 (Global Mining Methodology) 。关于该评级方法，请参阅www.moodys.com信用政策页。

兖州煤业股份有限公司于1998年在上海、香港及纽约上市，兖矿集团直接和间接持有该公司56.5%的股权。兖矿集团是山东省国有资产监督管理委员会全资所有的国有企业。