更新版 1-中国金融：4月外汇占款增加1,169亿元，创八个月以来最低水平

* 4月外汇占款增加1,169亿元，为八个月以来新低 * 增幅在预期内，趋势体现市场出清能力增强 * 与当月汇率走弱相左，需待其他数据映证 (新增评论和背景) 路透北京5月15日 - 中国央行周四公布数据显示，4月全部金融机构新增外汇占款1,169亿元人民币，低于 前月的1,892亿元，创八个月以来最低水平。 招商证券宏观经济研究主管谢亚轩对此表示，该增幅在预期范围之内，从外汇占款减少的趋势上看，可以 说汇改在一定程度上是成功的，意味着市场出清能力有所增强。 但他认为仍有一些疑点需要结售汇、央行口径外汇占款以及跨境人民币支付等数据进行佐证，“这个数据 意味着当月在人民币汇率走弱的时候，整个金融机构还是在买外汇的。” 4月份人民币兑美元即期汇率 累计走弱0.66%，当月贸易顺差为184.5亿美元。 谢亚轩认为，接下去需要观察银行代客结售汇数据，正常推论是4月结售汇还会继续减少，意味着今年人 民币贬值后企业和个人的结购汇持续发生变化。 根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，4月末金融机构外汇占款余额为295,021.13亿元；财政性存 款余额为36,684.43亿元，较上月增加5,621亿元。 上述两项数据表明，4月份市场因此减少的流动性为4,452亿元。 以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元) 外汇占款 财政性存款 2014年4月 1,169 5,621 2014年3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主 要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财 政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。( 完) 欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)