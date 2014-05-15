版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 17:46 BJT

更新版 1-中国金融：4月外汇占款增加1,169亿元，创八个月以来最低水平

* 4月外汇占款增加1,169亿元，为八个月以来新低
    * 增幅在预期内，趋势体现市场出清能力增强
    * 与当月汇率走弱相左，需待其他数据映证

 (新增评论和背景)
    路透北京5月15日 - 中国央行周四公布数据显示，4月全部金融机构新增外汇占款1,169亿元人民币，低于
前月的1,892亿元，创八个月以来最低水平。
    
    招商证券宏观经济研究主管谢亚轩对此表示，该增幅在预期范围之内，从外汇占款减少的趋势上看，可以
说汇改在一定程度上是成功的，意味着市场出清能力有所增强。
    
    但他认为仍有一些疑点需要结售汇、央行口径外汇占款以及跨境人民币支付等数据进行佐证，“这个数据
意味着当月在人民币汇率走弱的时候，整个金融机构还是在买外汇的。”
    
    4月份人民币兑美元即期汇率 累计走弱0.66%，当月贸易顺差为184.5亿美元。
    
    谢亚轩认为，接下去需要观察银行代客结售汇数据，正常推论是4月结售汇还会继续减少，意味着今年人
民币贬值后企业和个人的结购汇持续发生变化。
    
    根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，4月末金融机构外汇占款余额为295,021.13亿元；财政性存
款余额为36,684.43亿元，较上月增加5,621亿元。

    上述两项数据表明，4月份市场因此减少的流动性为4,452亿元。
 
        
    以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
    
                  外汇占款      财政性存款
 2014年4月           1,169           5,621
 2014年3月           1,892          -4,824
 2月                 1,282           4,222
 1月                 4,374           1,530
 2013年12月          2,729         -14,603
 11月                3,979            -435
 10月                4,416           6,280
 9月                 1,264          -2,932
 8月                   273           1,399
 7月                  -245           6,545
 6月                  -412          -1,219
 5月                   669           4,633
 4月                 2,944           5,224
 3月                 2,363          -2,652
 2月                 2,954             243
    
    外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

    财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主
要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财
政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(
完)
    
    欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here

 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐