新闻稿：中国经济结构调整带来短期挑战，但多数穆迪评级的公司可应对此风险

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年5月15日—穆迪投资者服务公司表示，中国目前的经济结构调整为内地多个行业带来短期经济与信用风险，幷可能会导致民营小企业违约数量上升。

但是，穆迪认为多数受评公司以及中国政府具有能缓解因此产生的信用压力的条件，幷抵御上述挑战。

穆迪亚太区首席信用总监Michael Taylor称：“中国政府已开始走上经济结构调整的道路，从出口和投资导向型经济转变为消费促增长的模式。”

“虽然结构调整有利于中国的长期宏观经济稳定性，但短期来看，信贷收紧和经济增长放缓对多个行业造成重大财务压力，尤其是民营小企业。” Michael Taylor补充称。

Michael Taylor在穆迪发表一份新的特别评论报告《中国经济结构调整造成短期挑战，但多数受评公司可应对此风险》 (China Rebalancing Creating Near-Term Challenges, But Most Rated Entities Resilient) 时作出上述评论。

穆迪指出，重要的是，中国许多受评公司是投资级别国有企业，幷在各自行业处于领先地位。

虽然受评企业可能面临负面趋势，但上述特性使其能够相对较好地应对各自行业的挑战。例如，尽管信用紧缩的范围更大，受评企业也可能会维持便利的融资渠道。

受评机构中多家是国有企业，穆迪认为，如果这些企业面临严重的财务压力，政府可能会提供特殊支持。

Michael Taylor 表示：“钢铁业的情况是一个很好的例证，民营小企业的违约风险可能会上升，但宝钢集团 (A3/稳定) 等大型钢企是国有企业。因此，我们认为宝钢和其他同类企业会获得更高的市场份额，幷受益于钢铁业可能出现的整合趋势。”

“同样，在中国内地目前信贷紧缩和经济增长放缓的背景下，银行业的资产质量会有所下降。” Michael Taylor补充称。

Michael Taylor指出：“但是，中国五大银行具备的条件使其能够应对经济去杠杆化和增长放缓的局面。五大银行有良好的资本充足率和流动性指标，可能更重要的是，这几家银行若陷入困境，则会一如既往有望得到政府支持。”

与此同时，穆迪预计会出现更多违约事件，主要是未评级企业和负面趋势更明显的钢铁、矿业和房地产等行业。

穆迪的新报告指出，近期发生的财务压力事件 (最突出的案例当属3月份出现的首次境内债券违约) 是某些公司自身的问题、政策重点变化和经济活动趋缓造成的结果。因此，穆迪预计这些事件不会引发系统性风险。

Michael Taylor表示：“以房地产业为例，我们注意到在销售萎缩、库存上升和流动性趋弱的情况下，房地产开发商面临越来越大的信用挑战。”

“大量受评房地产开发商也属投机级别企业，反映了这些处于周期性行业的企业在另一轮行业衰退之际所面临的挑战。但是，多家开发商也已利用境外债券市场融资，因此其资产负债表流动性幷未显着恶化，这使其中多家企业有能力应对衰退。” Michael Taylor补充称。

穆迪的基本假设是中国经济结构调整所产生的风险将得到控制，但也可能发生无序的调整。

Michael Taylor称：“信贷收紧造成的经济影响可能会高于目前的预期。这一不利情景的特点是中国信贷市场会出现流动性紧缩，原因是违约与重组的溢出效应引发波动性。”

上述不利局面将导致中国经济增长的下降程度远远高于穆迪基础情景中考虑的水平。

Michael Taylor表示：“在这种情况下，我们认为如果出现经济结构无序调整，中国政府自身的信用度会显示出极大的抗压能力，原因是其有财政空间来吸收大量新增债务。这些债务可能会在中央政府支持地方政府、国有企业和大型银行的过程中从或有负债变成实际债务。” (完)