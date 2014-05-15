更新版 1-香港个股：融创中国磋商收购绿城中国高至30%已发行股本

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路透香港5月15日 - 中国房地产商--融创中国 正磋商收购合作伙伴绿城中国 的不超过30%已发行股本，若交易落实，融创中国与绿城的关系将更进一步。

融创及绿城今天双双暂停股份买卖。融创的声明称，正与宋卫平、夏一波及寿柏年磋商，收购他/她们持有的绿城中国不超过30%的已发行股本，但目前尚未签订任何正式协议。

宋卫平是绿城中国的主席，寿柏年为绿城的副主席兼行政总裁。夏一波则为宋卫平的妻子。

据绿城中国的年报，宋卫平及夏一波共持有公司约42.3%的股权，而寿柏年持股17.81%。至于香港蓝筹综合企业九龙仓 则持股24.32%。

两年前一度陷于财政困难的绿城中国，将一批内地物业项目公司的权益售予融创，套现33.7亿港元，双方并透过成立合营公司发展有关项目。此外，同年绿城亦透过向九龙仓发行新股及永久次级可换股证券，获得51亿港元资金，以解公司燃眉之急。

假如九龙仓将永久次级可换股证券释数换股，则其于绿城的持股将达40.28%。