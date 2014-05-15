更新版 1-香港个股：融创中国磋商收购绿城中国高至30%已发行股本

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
(新增背景)
路透香港5月15日 - 中国房地产商--融创中国 正磋商收购合作伙伴绿城中国 的不超过30%已发行股本，若交易落实，融创中国与绿城的关系将更进一步。
融创及绿城今天双双暂停股份买卖。融创的声明称，正与宋卫平、夏一波及寿柏年磋商，收购他/她们持有的绿城中国不超过30%的已发行股本，但目前尚未签订任何正式协议。
宋卫平是绿城中国的主席，寿柏年为绿城的副主席兼行政总裁。夏一波则为宋卫平的妻子。
据绿城中国的年报，宋卫平及夏一波共持有公司约42.3%的股权，而寿柏年持股17.81%。至于香港蓝筹综合企业九龙仓 则持股24.32%。
两年前一度陷于财政困难的绿城中国，将一批内地物业项目公司的权益售予融创，套现33.7亿港元，双方并透过成立合营公司发展有关项目。此外，同年绿城亦透过向九龙仓发行新股及永久次级可换股证券，获得51亿港元资金，以解公司燃眉之急。
假如九龙仓将永久次级可换股证券释数换股，则其于绿城的持股将达40.28%。
停牌前，融创中国周三收报4.13港元，绿城中国报7.81港元，市值168.6亿港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良/曾祥进)
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路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。