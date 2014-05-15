《中国债市每日综述》连续反弹后现券收益率企稳，谨慎关注财税缴款

* 连续反弹后现券收益率走势暂企稳

* 进出口行新债投标热情降温，但需求仍存

* 资金面仍面临财政缴税干扰，后市预期不脱谨慎

路透上海5月15日 - 中国银行间债市周四现券收益率稳中略上探，在连续几日反弹后有所企稳。市场人士表示，央行本周公开市场转为净投放，令收益率涨幅缩窄；而进出口行新债投标情绪稍有降温，但需求仍存。

他们认为，多空交织下市场暂陷胶着，由于资金面仍面临财政缴税以及半年末干扰因素，多数机构对后市态度谨慎。

“今天现券几乎没动，(收益率)反弹的话，长端也就1bp(基点)吧，跟昨天比。”上海一银行交易员称，现券收益率这一轮反弹是否已经结束尚难定论，接下来财政缴税对资金面如何影响真不好说，还是谨慎小心一点比较好。

北京一银行交易员表示，央行今天正回购量在预期之内，且正回购利率持稳，导致资金面虽然宽松，但短券收益率缺乏继续下行动力。而从今天进出口行新债一级市场需求来看，也影响了交投情绪。

“一级赚钱效应暂时没了，(投标)倍数下来，说明交易户参与动力都不大了，”他称。

央行公开市场今日进行了870亿元人民币28天期正回购操作，操作利率持平于4%；据此计算，本周公开市场净投放资金440亿元。业内人士表示，央行当周暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。

进出口行上午招标的两期债，结果依旧稳中向好。唯热情略有消减，致新债利率较二级折让幅度收窄。

华北一银行交易员认为，前期现券收益率下行幅度过大，且接下来面临6月资金面的担忧，共同导致当前的市况；短期内现券收益率大幅下行或者上行的趋势都难出现，或待市场调整度过半年末，方向性更为明朗。

剩余期限约9.70年的固息国开债最新成交收益率 为5.1850%，上日尾盘为5.1600%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.900元，较上日结算价跌0.102元，或0.11%。

**短期资金供给充裕**

银行间资金市场周四质押式回购加权利率 14天期以内继续小幅波动，21天期和线下资金利率则上行。市场人士表示，当前资金面尚宽松，短期资金供给充裕，季节性因素将扰动的预期致谨慎情绪亦存。

市场人士并指出，央行公开市场操作本周净投放对流动性有助益，是否能够抵补季节性资金漏损仍待观察，机构密切关注央行进一步操作动向。

“资金比较平衡。14天以内是敞开供应的，更长的是上了些，快到半年末了，市场还是谨慎一些，”一全国性银行交易员称，“更长资金的成交量跟之前没明显差异，每天每个品种也就几十亿，正常节奏。”

其进一步指出，央行本周公开市场净投放是为未来财税缴款等资金扰动做准备，然而资金补给或不足以抵补财税上缴等造成的漏损，后期央行或需要通过逆回购等方式进一步扶助，流动性预期维持中性。

另有市场人士提供的数据显示，近期以一月期为代表的线下资金利率连续上行，虽尚未改变大势，但也从另一个方面佐证了部分机构对季节性扰动因素的警惕。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,767.33亿元，上日为8,884.06亿元；其中隔夜品种成交7,877.64亿元，上日为7,723.99亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3518 2.3748 -2.30 7,877.64

七天 3.1276 3.2036 -7.60 515.35

14天 3.2043 3.2000 +0.43 154.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4800 3.1350 +0,034.50 2,414.90

七天 2.2100 3.4800 -127.00 201.69

14天 2.0000 3.5000 -150.00 20.87

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3800 2.3700 +1.00 --

七天 3.1300 3.2400 -11.00 --

14天 3.2200 3.2234 -0.34 --

Shibor

其中:隔夜 2.3500 2.3666 -1.66 --

七天 3.1355 3.2360 -10.05 --

三个月 5.2665 5.3198 -5.33 --