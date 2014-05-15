CNH动态：人民币中间价结束六连调低，离岸现汇弱势间“上下乱动”

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透香港5月15日 - 人民币兑美元汇率中间价周四结束了此前连续六个交易日调低，转而微升，离岸人民币现汇 则与中间价走势相反走跌，全天窄幅波动。交易员认为，CNH短期内仍在区间震荡，买卖盘力量相对均衡，市场处“上下乱动”中。
”前期监管层着力打击套利后，这些天市场的买卖盘相对就已均衡，没有大的买卖盘，CNH和CNY价差也在逐步缩小，汇价在6.24左右时，人民币买盘就出来，在6.22附近时就有人美元卖盘出来。“一位外资行交易员称，市场处于没有方向的’上下乱动”。
中国国务院周四出台意见指出，要进一步完善人民币汇率市场化形成机制。进一步发挥市场在人民币汇率形成中的作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。鼓励金融机构开发适应实体经济发展需要的避险产品，帮助企业有效规避汇率风险。
本地时间17:45时，离岸人民币现汇 报6.2320，较上日的6.2260微跌，盘中在6.2245-6.2320间波动。
在岸人民币兑美元即期汇率 周四高开低收至6.2306，与中间价方向相逆，多数时间保持窄幅波动，整体交投淡静。交易人士认为结购汇基本均衡，市场谨慎情绪仍较重。
人民币兑美元汇率中间价 报6.1640，较上个交易日涨0.02%，并结束了此前六个交易日的持续调低。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2355/2390，较上一交易日跌0.04%。
全球汇市上， 欧元兑美元周四欧洲盘中跌至六周低点，德国公布的数据虽较预期为佳，但仍敌不过欧洲央行可能在下月会议放宽政策的预期。美元兑日圆 持平于101.95。
新兴汇市上，周四印度卢比触及近10个月高位，引领亚洲新兴货币涨幅，此前印度公布的通胀率数据缓轻。但随后卢比回吐涨幅，因市场认为央行入市干预。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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